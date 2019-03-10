Появилось видео испытаний вызывающего галлюцинации оружия

Опубликовано видео испытаний станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которые проходят на петербургском заводе холдинга «Росэлектроника».

Испытания уникальной российской разработки, которая нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров, опубликовал телеканал «Звезда».

На корабле включается нечто вроде мощнейшего прожектора, от света которого легко можно ослепнуть. Начальник управления научно-технического сопровождения проектов предприятия-разработчика Владимир Жаров говорит, что многие добровольцы признавались, что перед глазами возникает пятно, которое вызывает чуть ли не галлюциногенный эффект.

«Все отмечали головокружения, тошноту и потерю пространственной ориентации», – добавил он.

При этом фатальных последствий для зрения нет, что отличает российское изобретение от иностранных аналогов.

В начале февраля стало известно, что ВМФ России начал получать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Системы установлены на фрегатах «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов», последний сейчас проходит заводские испытания.