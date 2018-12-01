МИД пообещал ответ России на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

Москва не оставит без ответа санкции Евросоюза (ЕС) в отношении россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявили в МИД России.

В комментарии МИД России по поводу решения ЕС ввести персональные санкции из-за инцидента в Керченском проливе говорится, что Москва «не оставит без ответа» эти недружественные действия.

Министерство подчеркивает, что предлог для внесения россиян «в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом».

Кроме того, утверждение ЕС о «нарушении» Россией международного права и «безосновательном» применении силы полностью не соответствует действительности.

Таким образом, ЕС своими действиями поощряет Киев к продолжению политики провокаций, это «вызывает сожаление».

«Не может не обращать на себя внимание и то, что данное решение принято незадолго до президентских выборов на Украине», – добавил российский МИД.

Напомним, в пятницу ЕС официально наложил санкции на россиян из-за Керченского инцидента.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.

Москва подчеркивала, что Киев совершил сознательную провокацию; это подтверждают юристы, которые обосновывают действия России защитой своей территории.