ЕС официально наложил санкции на россиян из-за Керченского инцидента

Евросоюз опубликовал в официальном журнале решение о включении в черный список восьмерых россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

Также в официальном журнале опубликовано решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против России, передает ТАСС.

В начале марта ЕС одобрил санкции против восьми физических лиц в России из-за событий в Керченском проливе.

Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива. Москва подчеркивает, что Киев совершил сознательную провокацию, это подтверждают юристы, которые обосновывают действия России защитой своей территории.