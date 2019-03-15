Американские мормоны осуждены на Кубани за незаконное миссионерство

Суд в Краснодарском крае оштрафовал и постановил выдворить из России двух граждан США, незаконно осуществлявших миссионерскую деятельность.

«Граждане США Бродовский Коле Дэвич и Гааг Дэвид Удо решением Гулькевичского районного суда признаны виновными по ч.5 ст. 5.26 КоАП («Осуществление миссионерской деятельности иностранным гражданином с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях»)», – сказал источник «Интерфакса».

В судебном решении говорится, что в феврале 2019 года члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней осуществляли миссионерскую деятельность в Новороссийске в неустановленном для этого месте. На улицах города они раздавали прохожим религиозные брошюры и буклеты. Сами американцы считают, что нарушений не допускали.

Каждый из американцев приговорен к штрафу в 30 тыс. рублей с выдворением за пределы России. В настоящее время оба американца находятся в центре временного содержания иностранных граждан города Гулькевичи Краснодарского края.

В начале марта официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила задержание нескольких граждан США в Новороссийске. При этом сообщалось, что под стражей оказались мормоны – волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.