В МИД России подтвердили задержание в Новороссийске нескольких граждан США

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подтвердила задержание нескольких граждан США в Новороссийске.

Захарова подтвердила информацию о задержании нескольких граждан США, передает ТАСС.

«Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам», – сказала дипломат.

Ранее Приморский районный суд в Новороссийске вынес решение в отношении двух американских граждан, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России. Задержанных депортировали из страны за нарушение пограничного режима на территории России.