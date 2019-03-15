Штаб Зеленского рассказал об отпугивании украинскими властями молодежи от выборов

Власти применяют технологии, которые направлены на снижение явки молодых украинцев на выборы 31 марта, заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Он отметил, что для снижения явки в соцсетях распространяются слухи, что на избирательных участках будут ловить уклонистов от призыва на службу в армии, объявленного с 1 апреля, передает ТАСС.

«По нашей информации, также будут создавать очереди бабушки: такие себе бабушки-мигранты, которые будут идти в конец очереди, чтобы молодежь не выстаивала. Для членов комиссий «спущена» команда, чтобы они медленно выдавали бюллетени. Такие технологии действенны. Если они, например, выдергивают пришедшую молодежь и забирают в военкомат, и человек просидит там три часа, то второй раз голосовать он уже не пойдет», – сказал Разумков.

Он уверен, что это одна из технологий фальсификации выборов. Он выразил надежду на поддержку СМИ и общественных организаций.

«Это можно расценивать как попытку сфальсифицировать выборы и прямой административный ресурс, потому что и глава Генштаба, и министр обороны находятся в подчинении у действующего гаранта», – отметил он.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский идет на первом месте в президентской гонке, а на второе место вышел Петр Порошенко; лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отстает от второго места почти на пять процентных пункта.