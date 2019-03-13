Порошенко обогнал Тимошенко в президентской гонке

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский по результатам опроса центра «Социс» идет на первом месте в президентской гонке, а на второе место вышел Петр Порошенко; лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отстает от второго места почти на пять процентных пункта.

Зеленского готовы поддержать 27,7% избирателей из тех, кто точно определился с выбором кандидата на предстоящих выборах. Порошенко набирает 19,6%, Тимошенко – 14,8%, передает ТАСС.

На четвертом месте идет лидер партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрий Бойко – 9,6%. Лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко получил поддержку 8,2% опрошенных. У остальных кандидатов меньше 5% поддержки.

Опрос проводился с 5 по 10 марта на территории Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,1%.

Согласно данным социологической группы «Рейтинг», опубликованным 11 марта, лидером рейтинга также является Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую строчку, по данным этого опроса, занимает Тимошенко (18,3%), Порошенко на третьем месте (16,8%).