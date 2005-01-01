Назван лидер по уровню доверия среди избирателей Украины

Кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому доверяют более 40% украинцев, в то время как действующему главе государства Петру Порошенко не доверяют 69% жителей страны, следует из данных опроса социологической группы «Рейтинг».

«Среди кандидатов в президенты относительно высоким уровнем доверия пользуется Владимир Зеленский (43%). Также высокий уровень доверия имеют лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (28%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (26%) и Петр Порошенко (24%). Лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко доверяют 19% опрошенных, кандидату от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко – 18%, мэру Львова Андрею Садовому – 17%, Святославу Вакарчуку – 16%, Александру Шевченко – 13%, Игорю Смешко – 13%, Александру Вилкулу – 12%, Евгению Мураеву – 10%», – сообщается на сайте социологической группы «Рейтинг».

Там же отмечается, что самый высокий уровень недоверия имеют Петр Порошенко (69%) и Олег Ляшко (71%).

Кроме того, самым высоким уровнем доверия пользуются международные наблюдатели (71%). В то же время наблюдателям от общественных организаций, правоохранителям, которые обеспечивают порядок на участках, работникам участковых избирательных комиссий, социологам, которые проводят экзит-полы доверяют почти две трети. Наблюдателям от кандидатов – 58%, Центральной избирательной комиссии – только 49%, а не доверяют – 38%.

Лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую строчку занимает Тимошенко (18,3%), действующий глава государства Петр Порошенко остается на третьем месте (16,8%), на четвертом – Гриценко (10,3%), замыкает пятерку лидеров Бойко (9,9%).

В то же время 22% опрошенных считают, что следующим президентом будет ныне действующий глава государства. В победу Тимошенко верят 20%, Зеленского – 18%. Однако положительную динамику по этому показателю имеют Зеленский и Тимошенко, а вот показатели Порошенко за последнюю неделю несколько пошатнулись.

Принять участие в президентских выборах сейчас готовы 83% опрошенных, но около четверти из них еще не знают, за кого будут голосовать.

Тем временем интернет-издание «Украинская правда» опубликовало статью, в которой сообщило, что лидеры президентской гонки на Украине Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко – настоящие трудоголики, они не имеют вредных привычек и следят за своим здоровьем.

Исследование проводилось с 1 по 7 марта 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,5%.

Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Газета ВЗГЛЯД сообщала, кто и зачем хочет стать главой украинского государства.