В Кремле оценили вероятность влияния дела Калви на инвестклимат

Президент Владимир Путин не считает верным связывать дело арестованного Майкла Калви с деловым климатом в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о том, какую позицию занимает президент в связи с данным расследованием, заявил, что, по мнению Владимира Путина, данное дело «не должно увязываться с инвестиционным климатом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий», передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, российский лидер «не может комментировать дело Калви, поскольку идут следственные действия, это не является прерогативой президента».

Он также напомнил, что до решения суда никто не может называть Калви виновным.

Песков сообщил, что уголовное дело Калви упоминалось рефреном на встрече Путина с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 14 марта в Москве, но «как таковая тема не поднималась» и «конкретной постановки вопроса не было, никто что-то конкретное по этому делу не спрашивал».

Напомним, в феврале основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.

Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявлено обвинение.

В Кремле заявляли, что знают об опасениях бизнеса из-за дела в отношении основателя Калви и привержены созданию комфортных условий для инвесторов.