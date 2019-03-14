Бомбардировщики Ту-22М3 облетели Черное море

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря, сообщили в Минобороны.

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более 5 часов», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Каспийским морями и Тихим океаном. Полеты совершаются над нейтральными водами «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», подчеркнули в Минобороны.

Так, в феврале 2019 года два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями.