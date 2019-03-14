Директор крупнейшего троллейбусного завода в России задержан за взятку

По подозрению в даче взятки задержали генерального директора крупнейшего в России производителя троллейбусов «Тролза» Ивана Котвицкого, сообщили источники в силовых структурах.

По данным Следственного комитета Саратовской области, Котвицкий и его подчиненный подозреваются в даче взятки размером 2 млн рублей налоговому инспектору, передает РИА «Новости».

Через посредников инспектор предложила гендиректору снизить выявленную в ходе проверки сумму неуплаты налогов с 90 до 40 млн рублей. Для этого Котвицкий со своим подчиненным с октября 2015 года по январь 2016 года передали налоговому инспектору 2 млн рублей.

Передача взятки также происходила через посредников. Последние взяли за свои услуги 1 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Также разыскивается налоговый инспектор, которому передали взятку. Всем подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Располагающийся в городе Энгельс завод «Тролза» (ранее «Завод имени Урицкого» или «ЗиУ») был основан в 1868 году. Ранее занимался выпуском вагонов и платформ для железной дороги, а с 1951 года начал выпускать троллейбусы. Сегодня более 70% всех троллейбусов в России произведены на этом заводе. Троллейбусы «Тролзы» работают в 89 городах России, а также за рубежом, включая Таджикистан, Киргизию и другие страны.

В частности в 2015 году «Тролза» вернулась после долгого перерыва на аргентинский рынок. В марте 2016 года компания подписала договор на поставку 12 троллейбусов в Аргентину. Размер сделки составил 4,1 млн долларов.