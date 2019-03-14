Глава СПЧ предложил отдавать бомжей в приемные семьи

Председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил отдавать в приемные семьи престарелых бомжей, а также бездомных с инвалидностью.

В качестве примера Федотов привел семьи с приемными детьми, где ребенок живет и учится, в то время как взявшие ребенка люди получают за это компенсацию, пишет «Московский комсомолец».

«Может, этот механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность», – цитирует «Интерфакс» главу СПЧ.

При этом он отметил, что часто приемные семьи не всегда оказываются готовы к заботе о ребенке. По его словам, для многих это оказывается лишь бизнесом.

«Напоминает откорм бычков, программа советской власти. И дети, и бездомные не бычки. К ним надо относиться по-человечески», – отметил Федотов.

Ранее стало известно о том, что в России задумались о создании института временных профессиональных приемных семей.