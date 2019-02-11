В России захотели создать «профессиональные» приемные семьи

Министерство просвещения может создать институт временных профессиональных приемных семей, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Инициатива развития института временных профессиональных приемных семей заслуживает внимания как один из возможных механизмов создания атмосферы семьи <...> Минпросвещения исходит из необходимости развития всех форм устройства детей в семью, следит и обеспечивает методическую поддержку регионам в этом процессе», – сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Там пояснили, что ведомство проводит тесную работу с экспертным сообществом по развитию механизмов всех форм семейного устройства. «Нельзя забывать и о работе по модернизации детских домов, созданию в них атмосферы и условий, максимально приближенных к семейным», – заключили в Минпросвещения.