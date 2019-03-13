Названы лучшие для проживания города мира

Международная консалтинговая компания Mercer составила рейтинг лучших городов мира для проживания.

Первое место уже в десятый раз занимает столица Австрии Вена, передает «Ридус».

На втором месте рейтинга расположился швейцарский Цюрих. Третье место досталось канадскому Ванкувер.

В топ-10 наиболее благоприятных для жизни городов также вошли немецкий Мюнхен, новозеландский Окленд, немецкие Дюссельдорф и Франкфурт, столица Дании Копенгаген, швейцарские Женева и Базель.

Москва в этом списке оказалась на 167-м месте.

Компания сравнивала 231 город. Учитывались экономические, политические и социальные условия, качество транспорта, еды, бытовых товаров и развлечений, климат, социально-культурная среда, уровень образования и медицины.

Ранее Москва попала в список городов с самыми большими автомобильными пробками в мире. При этом в ЦОДД поставили эти данные под сомнение.