ЦОДД поставил под сомнение первое место Москвы в рейтинге городов с пробками

Рейтинг компании INRIX, согласно которому Москва стала городом с самыми большими автомобильными пробками в мире, вызывает сомнения, заявили в ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«Результаты рейтинга вызывают много вопросов и сомнений. INRIX не обращалась за данными в правительство Москвы, соответственно, какие сервисы использовались для сбора данных неизвестно. В связи с этим источник данных нам непонятен. Методика расчета представлена очень обобщенно», – цитирует сообщение ЦОДД АГН «Москва».

В ЦОДД отметили, что, по данным рейтинга, движение в Москве улучшилось на 12%. При этом у многих других городов из рейтинга динамика отрицательная.

В ЦОДД не понимают, по какому принципу выстраивались места в рейтинге. Так, в Риме, который оказался на пятом месте, потери в пробках составляют 254 часа, а в Москве – 210 часов.

«То же самое и с Лондоном и Парижем, у которых количество часов, проведенных в пробках, выше чем в Москве, тем не менее они находятся на более низких позициях. Таким образом, серьезно оценивать данный рейтинг неправильно», – отметили в центре.

В ЦОДД уточнили, что ситуация на дорогах в Москве улучшилась. Например, средняя скорость движения личного транспорта на основных магистралях Москвы в 2010 году составляла 45 км/ч, в 2018 году – уже 53 км/ч. Среднее время в пути от МКАД до центра города на личном и общественном транспорте сократилось на 8% и 18% соответственно, до 55 минут.

Ранее компания INRIX представила доклад «Оценка ситуации с транспортом в мире», согласно которому в 2018 году Москва стала городом с самыми большими автомобильными пробками в мире. В российской столице водители в среднем провели в пробках 210 часов (почти девять суток), скорость в часы пик составляла 22,3 км/час.