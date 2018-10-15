Москва названа городом с самыми большими автомобильными пробками в мире

В 2018 году Москва стала городом с самыми большими автомобильными пробками в мире, сообщается в докладе компании INRIX «Оценка ситуации с транспортом в мире».

Всего в рейтинг попало 220 городов. Москва заняла первую строчку рейтинга. В российской столице водители в среднем провели в пробках 210 часов (почти девять суток), скорость в часы пик составляла 22,3 км/час.

Второе и третье места заняли Стамбул и Богота, передает ТАСС.

Кроме того, в рейтинг попали Санкт-Петербург (девятое место), Ростов-на Дону (33), Нижний Новгород (39).

Последние три строчки в списке занимают Талса и Уичито (США), а также Ватерлоо (Канада).

Центр организации дорожного движения правительства Москвы выразил сомнение в правильности данных рейтинга. В ЦОДД заявили, что составители не обращались за данными о пробках в российской столице, а методика их подсчета транспортной загруженности выглядит обобщенно и в ряде случаев противоречит сама себе.

Так, в Риме, Лондоне и Париже водители теряют в пробках больше времени, чем москвичи, но европейские столицы «находятся на более низких позициях» рейтинга, заявили в ЦОДД.

В ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая начавшееся с опозданием в полчаса заседание с участием зарубежного бизнеса, отметил, что Москва становится городом с одним из самых напряженных трафиков в мире, из-за чего все сложнее добираться за город.