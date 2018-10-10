Медведев пожаловался на московские пробки

Премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая начавшееся с опозданием в полчаса заседание с участием зарубежного бизнеса, отметил, что Москва становится городом с одним из самых напряженных трафиков в мире, из-за чего все сложнее добираться за город.

«По всей вероятности, Москва становится городом с одним из самых напряженных трафиков. Понятно, что добираться за город становится все труднее и труднее», – посетовал Медведев, поприветствовав участников заседания, передает РИА «Новости».

Заседание консультативного совета по иностранным инвестициям премьер провел в подмосковной резиденции.

Между тем в июле газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как глобальная реконструкция дорог снизила число пробок в Москве.