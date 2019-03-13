Выяснилось, где в России меньше всего людей

Росстат обнародовал данные о численности населения в регионах России по итогам минувшего года.

Лидером по численности населения в России стала Москва (город федерального значения, отдельный субъект) – на начало 2019 года там проживали 12,6 млн человек, передает RT со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что за 2018 год численность населения в столице увеличилась на 123,8 тыс. человек.

Второе место занимает Московская область (7,5 млн).

Далее идут Краснодарский край (5,6 млн), Санкт-Петербург (город федерального значения, отдельный субъект – 5,3 млн) и Свердловская область (4,3 млн).

Меньше всего людей в Ненецком АО – 43 тыс. человек.

Также в пятерку регионов с наименьшей численностью населения вошли республика Алтай (218 тыс.), Еврейская АО (159 тыс.), Магаданская область (141 тыс.) Чукотский АО (49 тыс.).

Всего на начало 2019 года в России проживают 146,7 млн человек.

Ранее были названы регионы России с самой высокой и низкой смертностью.