Драка между курьерами «Яндекса» и Delivery Club в центре Москвы попала на видео

Недалеко от станции метро «Кузнецкий мост» в центре Москвы произошла драка между курьерами сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда», которую сняли на видео очевидцы.

Перепалка началась между несколькими мужчинами, среди которых два курьера. Вокруг них собралась толпа прохожих. В какой-то момент сотрудник службы доставки в зеленой форме взял сумку с едой и несколько раз ударил оппонента, тот начал бить его ногами. Чем закончилась драка, неизвестно, передает РИА «Новости».

Видео опубликовано на YouTube.