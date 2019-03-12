Отстраненному сенатору Арашукову назначили пособие в размере прожиточного минимума

Басманный суд Москвы принял решение назначить отстраненному от должности сенатора Рауфу Арашукову государственное пособие в размере прожиточного минимума, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

«В Совет Федерации поступила копия судебного постановления Басманного районного суда города Москвы о временном отстранении обвиняемого Р. Р. Арашукова от должности члена Совета Федерации с назначением с 12 марта 2019 года ежемесячного государственного пособия в размере прожиточного минимума», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Согласно статье 114 УПК РФ такое пособие назначается любому подозреваемому или обвиняемому, временно отстраняемому решением суда от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, Басманный суд временно отстранил Арашукова от занимаемой должности. В Совете Федерации его не стали отстранять после ареста.

В январе его задержали в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах и ряде других преступлений.