Задержанный Рауф Арашуков продолжает занимать кресло сенатора

Задержанного сенатора Рауфа Арашукова не планируют замещать на время следствия, он сохраняет членство в Совете Федерации, рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

«Никто не будет исполнять (его обязанности), он действующий сенатор», – цитирует РИА «Новости» ответ Темрезова журналистам во время Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Идут следственные мероприятия, следствие даст правовую оценку. Полномочий по отзыву (Арашукова – прим. ВЗГЛЯД) у главы субъекта нет», – добавил глава республики.

По его словам, арест сенатора негативно сказывается на имидже Карачаево-Черкессии, однако перед законом равны все.

Напомним, в январе сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова задержали прямо в зале Совета Федерации. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.

Также был арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Он обвиняется в хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Обоим Арашуковым предъявлены обвинения. Также арестованы некоторые родственники и знакомые Арашуковых, которые занимают высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.