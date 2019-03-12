Суд отстранил сенатора Арашукова от должности

Басманный районный суд Москвы временно отстранил сенатора Рауфа Арашукова от занимаемой должности, сообщил источник в Совете Федерации.

«Басманный суд постановил временно отстранить обвиняемого от занимаемой должности сенатора», – передает его слова ТАСС.

Постановление суда поступило в верхнюю палату российского парламента.

В середине февраля сообщалось, что Арашукова не планируют замещать на время следствия, он сохраняет членство в Совете Федерации.

В январе его задержали прямо в зале Совета Федерации по обвинению в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе. Также арестован отец сенатора, советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков за хищения газа на сумму свыше 30 млрд рублей.