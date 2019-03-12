В мэрии Рязани прошли обыски

Следователи провели обыски в мэрии Рязани в связи с уголовным делом в отношении замглавы администрации Сергея Пашкевича, который обвиняется в получении взятки в размере 1,5 млн рублей.

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России расследуется уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого, заместителя главы администрации города Рязани Сергея Пашкевича и иных лиц, обвиняемых в получении взятки в сумме 1,5 млн рублей от одного из поставщиков мясной продукции (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», – сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В рамках этого дела СК совместно с ФСБ при поддержке местной администрации обыскали некоторые помещения в мэрии Рязани, передает ТАСС.

«И.о. мэра Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин прибыли в региональное следственное управление для дачи показаний в качестве свидетелей», – добавила Петренко.

Напомним, по тому же делу следователи попросили арестовать советника министра экономического развития Павла Пущина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее были арестованы Пашкевич и Дворецкий. Под арестом также находится экс-советник главы администрации Рязани Александр Зайкин.