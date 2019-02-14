Следователи попросили арестовать советника главы Минэкономразвития

Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте советника министра экономического развития Павла Пущина по уголовному делу о взятке, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Пущина меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила ТАСС Царева.

Пущин обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»).



Ранее по этому делу был арестован замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич.

До этого арестовали экс-директора рязанского предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого, который был задержан в собственном кабинете при получении взятки в размере 1,1 млн рублей от представителя одного из поставщиков. Под арестом находится и бывший советник главы администрации Рязани Александр Зайкин.