Жительница Ливерпуля заговорила с русским акцентом после инсульта

Жительница Ливерпуля после инсульта начала говорить с ярко выраженным русским акцентом, пишет Liverpool Echo.

У 69-летней Роуз Гриффитс случился приступ в 2014 году. После инсульта женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела, также она не могла говорить, читать и писать, передает РИА «Новости».

Врачи уверяли, что шансов на возвращение к полноценной прежней жизни у Гриффитс мало, но англичанка начала тренироваться. Вскоре она смогла писать левой рукой и начала говорить. Но ее речь имела ярко выраженный русский акцент. Позже русский акцент сменился на восточноевропейский, а далее на немецкий.

Врачи назвали это явление синдромом иностранного акцента. Данное осложнение довольно редкое и неизлечимое, чаще возникает после черепно-мозговой травмы или инсульта.

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