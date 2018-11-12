Уральского школьника наградили за изобретение нейронной перчатки для людей после инсульта

Школьник из Екатеринбурга Даниил Новик получил золотую медаль на Международной выставке юных изобретателей в Дели за изобретение нейронной перчатки для реабилитации людей после инсульта.

Старшеклассник создал устройство, помогающее пациентам реабилитироваться после инсульта. Перчатка работает изолированно при подключении к компьютеру сразу в нескольких режимах, что помогает им вернуть мелкую моторику, что поможет создавать в мозге новый нейронные связи, сообщается на сайте «Гордость России».

Новик получил золотую медаль на Международной выставке юных изобретателей в столице Индии. В этом году в выставке участвовали школьники в возрасте от 6 до 19 лет из 9 стран.

На вопрос о том, почему Новик решил заняться разработкой перчатки после того, как школьникам рассказывали про реабилитацию людей после.

«Да, есть тренажеры, но они не позволяют, к примеру, считывать ряд параметров, которые нужны для качественного диагноза. Тема мне показалась на сегодня социально важной и актуальной. А еще я увидел, узнал, что подобные тренажеры довольно дорогие и постарался переработать мой проект, сделать его более экономичным, простым в использовании. Он называется «Нейк-Адаптивный нейротренажер», – отметил юноша.

Пациент надевает перчатку и при помощи вмонтированных датчиков с нее считываются сила сопротивления кожи и электромиограмма (сила мышечных движений). В первом режиме перчатка подключается к компьютеру, и при помощи специальной программы пациент тренирует движения пальцев. Если больной полностью обездвижен, перчатка с надетой в нее рукой при помощи магнитов крепится к роботизированной руке. Робот считывает сигналы с датчиков и двигает своими пальцами, придавая движение больному.

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