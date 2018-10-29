Российские студенты стали триумфаторами Международной олимпиады по астрономии

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12 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Как остановить массовое воровство российского леса для Китая

Китай в огромных количествах завозит российский лес, да только прибылей от этого российское государство почти не видитФото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
«По ту сторону границы – процветающий Китай, а по эту сторону, где рубят лес, избы разваливающиеся». Такими словами спикер СФ описывает ситуацию в Сибири, которая является основным поставщиком леса в Китай, но зарабатывают на этом бандиты. Как остановить незаконную вырубку леса и поможет ли в этом мораторий на торговлю с Китаем? Подробности...
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У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско, ведь управленческого опыта у него нетФото: Александр Колбасов/ТАСС
30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных». Подробности...
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Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Иван Колпаков отказался признать, что домогался свою коллегуФото: twitter.com/kolpakov
Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
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Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу

Маршал Хафтар дает понять, что он в состоянии остановить семилетнюю разрозненность ЛивииФото: Julien Mattia/ZUMA/Global Look Press
В понедельник в итальянском Палермо начнется международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Целая группа влиятельных игроков – и Европа, и Россия – заигрывают с человеком, который, судя по всему, придет в Ливии к власти после Каддафи, – с маршалом Хафтаром. Почему Хафтар так важен и какое отношение Ливия имеет к важнейшим газовым контрактам России? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки, но никак не успевали нагнать. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа. Подробности...

Олимпийское терпение Трампа закончилось

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кто-то позлорадствует: за прошедшие три года «идеальная» демократия и «совершенная» юридическая система стали орудиями грязной политической борьбы, словно в банановой республике. Но это не значит, что суды США были фикцией. Подробности...

История Версаля – глупость, жадность и фарисейство

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Победители попытались выдать то, что они учинили – за торжество мировой гармонии и вечной справедливости. Германия была наказана как виновница войны, Россия – исключена как Иуда, предательница союзников. Подробности...
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Российские студенты стали триумфаторами Международной олимпиады по астрономии

             12 ноября 2018, 12:19
          Фото: edu.gov.ru
          Текст: Виктория Федотова

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          Команда российских студентов завоевала четыре золотых и одну серебряную медали в рамках XII Международной олимпиады по астрономии и астрофизике в Пекине.

          Итоги олимпиады были подведены 11 ноября в Пекине, Россию представляла команда из пяти учащихся. В соревнованиях приняли участие команды учащихся более чем из 40 стран, сообщается на сайте «Сделано у нас».

          Студент Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета Российской академии наук Павел Архипов получил золотую медаль; три студента Московского физико-технического института – Даниил Долгов (золото), Иван Старостин (серебро) и Станислав Цапаев (золото). Отметим, что Цапаев стал абсолютным чемпионом, показав лучший общий результат, а также лучший результат по теории. Студент МГУ им. М. В. Ломоносова Дамир Гасымов завоевал золотую медаль, заняв второе абсолютное место.

          Добавим, что участники олимпиады прошли четыре тура: теоретический, практический, наблюдательный и командный. Руководителем сборной России стал старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин. 

          Ранее сообщалось, что российский школьник выиграл международную олимпиаду по географии.


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