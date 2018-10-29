Российские студенты стали триумфаторами Международной олимпиады по астрономии

Команда российских студентов завоевала четыре золотых и одну серебряную медали в рамках XII Международной олимпиады по астрономии и астрофизике в Пекине.

Итоги олимпиады были подведены 11 ноября в Пекине, Россию представляла команда из пяти учащихся. В соревнованиях приняли участие команды учащихся более чем из 40 стран, сообщается на сайте «Сделано у нас».

Студент Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета Российской академии наук Павел Архипов получил золотую медаль; три студента Московского физико-технического института – Даниил Долгов (золото), Иван Старостин (серебро) и Станислав Цапаев (золото). Отметим, что Цапаев стал абсолютным чемпионом, показав лучший общий результат, а также лучший результат по теории. Студент МГУ им. М. В. Ломоносова Дамир Гасымов завоевал золотую медаль, заняв второе абсолютное место.

Добавим, что участники олимпиады прошли четыре тура: теоретический, практический, наблюдательный и командный. Руководителем сборной России стал старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин.

Ранее сообщалось, что российский школьник выиграл международную олимпиаду по географии.