Полиция начала рейд на рынке «Фуд Сити» в Москве

Сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на территории одного из крупнейших продовольственных рынков Москвы «Фуд Сити», сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что территория рынка «была блокирована силами бойцов Росгвардии»; на самом рынке полицейские проводят досмотр работников торговых точек и ведут обыски, передает ТАСС.

Отмечается, что на рынок «никого не пускают».

Источник не уточнил, в связи с чем проводится рейд и задержан ли кто-либо.

Напомним, в понедельник обыски прошли в ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод».