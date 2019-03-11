Трамп попросил полмиллиарда на борьбу со «злонамеренным влиянием России»

В бюджетном запросе президента США Дональда Трампа содержится просьба о выделении 500 млн долларов на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии для борьбы со «злонамеренным» влиянием России.

«Противодействие российскому злонамеренному влиянию. Бюджет предусматривает свыше 500 млн в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии», – передает «Интерфакс» текст бюджетного запроса.

Средства собираются направить в том числе на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения и на решение проблем макроэкономического характера, таких как зависимость стран от поставок энергоносителей.

Отметим, что в Германии, которую США упрекают в «зависимости» от российского газа, возмущены попытками Вашингтона навязать Берлину отказ от «Северного потока – 2».