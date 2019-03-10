Эксперт: Телеграм превратили в инструмент давления на общественное мнение

«Создатели Телеграма, а точнее те, кто реально управляют им, просто пользуются своей безнаказанностью. И вполне возможно, что управляют им совершенно не те люди, о которых мы слышим», – заявил газете ВЗГЛЯД член ОП, политолог Максим Григорьев. Так он прокомментировал прошедший в столице митинг против «изоляции Рунета», собрать который помогли администраторы мессенджера.

Директор Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев отметил, что фактически мессенджер Телеграм (Telegram) политические силы на Западе пытаются использовать как инструмент давления на российское общественное мнение.

Отметим, что формально организаторами выступили Либертарианская партия и «Общество защиты интернета». Однако в реальности российских пользователей к участию в ней активно призывал Telegram, распространив соответствующее сообщение через бота, с помощью которого мессенджер обычно сообщает о нововведениях, отметило агентство Regnum.

Призыв администраторов мессенджера к участию в политическом мероприятии вполне можно расценить как провокацию и попытку влияния на общественное мнение, пишет агентство, и в других странах мира за этим вполне могло последовать наказание.

«Хозяева Телеграма пытаются организовывать массовые мероприятия из-за границы. И делают это в своих интересах, чтобы избежать выполнения российского законодательства», – предположил Григорьев.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов уверен: если администрация мессенджера в какой-то другой стране нарушила бы законодательство, то, конечно, она понесла бы серьезную ответственность.

«В данном конкретном случае глава мессенджера Павел Дуров явно отрабатывает некую повестку, дабы получить высокую степень лояльности в западных странах, где его мессенджер также активно работает и зарабатывает»,

– полагает Мартынов.

«Скорее, это попытка еще раз заслужить достаточную степень лояльности в тех западных странах, где все, что против России, идет в зачет. Я не думаю, что это приведет к каким-то политическим последствиям. Я даже уверен, что хозяева Телеграма, участвуя в этом мероприятии, прекрасно отдавали себе отчет в том, что никаких массовых мероприятий по этому поводу не будет», – предположил эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД.

Мартынов подчеркнул, что собрать многолюдный митинг Телеграм-администраторам не удалось, – по данным МВД, на воскресную манифестацию пришло всего шесть с половиной тысяч, что примерно на тысячу меньше, чем на аналогичную манифестацию год назад. «Не сильно многочисленны эти мероприятия. Это же для почти 20-миллионого мегаполиса – что это такое? О чем это? Ни о чем», – подытожил политолог.

«Поскольку у администраторов Телеграм сложные отношения с российскими властями, то, созвав такой митинг, они рассчитывают получить дополнительные бонусы перед западными структурами, которые, кстати, также могли бы быть недовольны анонимной деятельностью подобного мессенджера», – не исключает Мартынов.

Что касается сути требований участников воскресного митинга, то, с одной стороны понятна их логика, признает Мартынов. «Это такая простодушная логика свободного интернета: дескать, не надо его регулировать, он сам себя отрегулирует. С другой стороны, понятна озабоченность властей – любых, кстати, властей, любой серьезной страны – что подобными мессенджерами, которые не контролируются со стороны властей, будут пользоваться асоциальные элементы, в том числе террористы, экстремисты всех мастей и так далее. Здесь нет никакой компромиссной истории посередине. С одной стороны безопасность, с другой – условные свободы», – пояснил политолог.

«Когда в 2001 году произошла беспрецедентная атака международного терроризма на Нью-Йорк, граждане США с легкостью согласились на достаточно жесткие контрольные меры за интернетом, электронной почтой в ущерб личным правам, свободам, – чтобы государство могло обеспечить безопасность», – напомнил Мартынов.

Как отметил в свою очередь Григорьев, это в Сирии мессенджер Телеграм использовался боевиками. «С его помощью распространяются и продаются наркотики, координируется деятельность террористов. Мы видели, как с помощью Телеграм массированно идет пропаганда ИГИЛ*. Точно так же, как мне приходилось в Сирии с уже захваченными террористами встречаться, и они прямо подтверждали, что координировали свои действия с помощью Телеграма», – подчеркнул член ОП.

Алексей Мартынов также обратил внимание на то, как блогер Алексей Навальный зазывал своих сторонников на воскресный митинг, однако сам не пошел под предлогом семейных планов. «Для Навального это не новость – пропустить митинг, на который сам же созывал людей, напоминает Мартынов.

«Навальный давно так поступает. К нему же всегда повышенное внимание на массовых мероприятиях. Он же рецидивист. Поэтому он призывает своих несовершеннолетних сторонников участвовать в подобных мероприятиях, а сам на них не ходит. Зачем ему ходить?»,

– риторически спрашивает эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова прошло согласованное публичное мероприятие – так называемый митинг против «изоляции рунета». Поводом стал законопроект о защите Рунета, который был внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Андреем Луговым. Он направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

«В акции принимают участие около 6,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности», – передавало ТАСС сообщение ГУ МВД. При этом мэрией Москвы было согласовала проведение митинга численностью аж до 10 тыс. человек. Стоит отметить, что в прошлом году аналогичный митинг на проспекте Сахарова был многолюднее – тогда, по данным МВД, на акцию собралось 7,5 тыс. человек. Поводом для прошлогоднего митинга стало решение суда заблокировать в России мессенджер Telegram.