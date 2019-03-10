Минобороны рассказало о разработке стелс-мишени

Российские специалисты разработали высокомобильный комплекс «Адъютант», который на учениях будет имитировать крылатые ракеты и беспилотники, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений войсковой ПВО и проведения государственных испытаний разрабатываемого вооружения разработан высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», – передает РИА «Новости».

Мишенный комплекс оснащен пятью типами воздушных мишеней. Они обеспечат работу зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов. В воздухе эти мишени смогут имитировать различные цели: от крылатых ракет до кустарно изготовленных беспилотников, которые применяются боевиками в Сирии.

Также комплекс «Адъютант» имеет два автоматизированных рабочих места операторов, это позволяет одновременно управлять шестью воздушными мишенями.

Начало госиспытаний комплекса запланировано на апрель, завершатся испытания в этом году.

О создании комплекса «Адъютант» сообщалось еще в конце декабря 2018 года.