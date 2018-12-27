Разработана имитирующая крылатую ракету стелс-мишень

В России разработали малозаметную ракету-мишень, имитирующую крылатые ракеты, выполненные с использованием стелс-технологий, сообщил директор по военно-техническому сотрудничеству и исполнению гособоронзаказа Ижевского электромеханического завода «Купол» (концерн «Алмаз-Антей»), директор проекта «Мишенные комплексы» Игорь Иванов.

«Это реальная имитация крылатой ракеты, которая позволяет тренировать расчеты всей линейки ЗРК (зенитных ракетных комплексов – прим. ВЗГЛЯД) Сухопутных войск [Вооруженных сил России]», – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что ракета-мишень входит в состав мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант».

Иванов рассказал, что мишень способна летать на всех режимах и со всеми перегрузками, которые испытывает реальная крылатая ракета, а заданная высота ее полета составляет 100 метров – это безопасная высота для раскрытия парашюта, на котором она приземляется. При этом для учебно-боевых стрельб мишень может летать гораздо ниже, как и реальные крылатые ракеты условного противника.

Директор проекта отметил, что для повышения заметности у мишени предусмотрены места крепления уголковых или линзовых отражателей, без применения которых заметность мишени сопоставима с самыми малозаметными воздушными целями.

Завод «Купол» является производителем зенитных ракетных комплексов семейства «Тор», новейшим представителем которого является «Тор-М2», поставляемый в российские войска с 2016 года. Комплекс выпускается в арктическом варианте «Тор-М2ДТ», первые машины этого типа уже начали поступать военным. В феврале 2018 года состоялись испытания особой модификации ЗРК «Тор», предназначенной для работы в арктических условиях.