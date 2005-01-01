Россияне потребовали запретить Стасу Барецкому снимать «Брат-3»

В Сети появилось несколько петиций, адресованных министерству культуры и министру Владимиру Мединскому, а также Фонду Кино, с требованием запретить шоумену Стасу Барецкому снимать фильм «Брат-3».

Петиции появились на онлайн-платформе change.org. Поклонники фильмов «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова выражают недовольство в связи с желанием Барецкого снять в картине людей с уголовным прошлым, в том числе бойца Вячеслава Дацика и актера Никиту Джигурду, передает РИА «Новости».

Против съемок фильма выступил также Сергей Бодров-старший, а продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов заявил, что Барецкий попытался напомнить о себе «таким бессовестным образом».

Барецкий заявил о намерении выпустить третью часть картины «Брат» в феврале. Он утверждает, что ему якобы не нужно выкупать авторские права.