Названы пять самых богатых актеров России

Эксперты составили рейтинг самых состоятельных российских актеров, лидером списка оказался Дмитрий Нагиев с доходами в 3,2 млн долларов, сообщают СМИ.

На втором месте – Федор Бондарчук с доходом в 1 млн 300 тыс. долларов. Третье место разделили Светлана Ходченкова и Владимир Машков, у которых доходы оцениваются в 1 млн долларов, пишет ФАН.

Пятое место – у Данилы Козловского, чьи доходы оцениваются в 900 тыс. долларов. При этом его доходы от концертной деятельности не учтены.