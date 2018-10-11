Бывшая супруга депутата Госдумы призвала ограничить «нищебродам» доступ в рестораны

Экс-супруга депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах».

«Я считаю, что вход в некоторые рестораны должен быть просто ограничен. Как бы грубо это не звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», – привел телеканал «Москва 24» цитату Столье в своем Twitter.

В октябре 2018 года начинающая певица Оксана Яковлева, жена муниципального депутата городского поселения подмосковного Щелково Алексея Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип. Позднее ее оштрафовали на 20 тыс. рублей.