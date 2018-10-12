Перекрывшую МКАД ради съемок клипа жену депутата наказали

Перовский суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей певицу Оксану Яковлеву (Yaxana), жену депутата подмосковного Щелково Алексея Яковлева, за съемку музыкального клипа на МКАД, из-за чего на время было парализовано движение автотранспорта.

Яковлеву признали виновной по ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка»), ей был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, передает ТАСС.

Максимальное наказание по этой статье – до 15 суток административного ареста.

Отмечается, что в суде певица не признала вину, заявив, что клип она не снимала, «а ехала на съемки, но по дороге машина сломалась», и ее команда решила «устроить репетицию, чтобы согреться».

Напомним, съемочная команда Яковлевой перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип. В результате на дороге образовалась автомобильная пробка.

В четверг Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обратился в полицию для оценки действий певицы.

В тот же день сотрудники ДПС остановили иномарку, за рулем которой находилась Яковлева. Ее задержали и составили протокол об административном правонарушении.