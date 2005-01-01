Офис венесуэльской PDVSA решено перенести из Лиссабона в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA в португальском Лиссабоне, представительство будет перенесено в российскую столицу, сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перенести офис в Москву», – приводит ее слова ТАСС.

Она сообщила, что перенос офиса PDVSA идет в рамках сотрудничества в области нефтедобычи с Роснефтью и Газпромом. «Мы переформатируем наши отношения», – отметила Родригес.

Ранее Reuters сообщало, что PDVSA якобы решила перевести банковские счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. В кредитной организации пояснили, что счета были открыты несколько лет назад, новые счета не открывались. В венесуэльской компании также подчеркивали, что счета в российском банке открыты уже давно.

Дельси Родригес также призвала мировое сообщество отказаться от незаконной экономической и социальной блокады Венесуэлы. Она подчеркнула, что действия ряда стран препятствует поступлению продуктов питания и медикаментов в Боливарианскую Республику. Именно в этой блокаде и заключается причина разразившегося в стране гуманитарного кризиса, заметила она.

«Это искусственно создаваемый кризис под руководством США, которые крадут в прямом смысле этого слова финансовые активы нашей страны. То, что происходит, это вооруженный грабеж», – подчеркнула вице-президент Венесуэлы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов в нефтяных и банковских активах. Он подчеркивал, что «у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства» ради желания «сменить неугодный режим».