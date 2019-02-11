Венесуэла рассказала о счетах PDVSA в российском банке

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA открыла счета в российском банке уже много лет назад, заявил министр нефти страны Мануэль Кеведо.

Он не уточнил, о каком банке идет речь, передает ТАСС.

Ранее Reuters сообщал, что PDVSA якобы решила перевести банковские счета всех своих совместных предприятий в Газпромбанк. В кредитной организации пояснили, что счета были открыты несколько лет назад, новые счета не появлялись.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что такими заявлениями в США подводят Газпромбанк под американские санкции.