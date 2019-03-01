Песков: Контактов Путина с премьером Пакистана пока не планируется

Контактов президента России Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вчера об этом действительно заходила речь. Пока контактов с визави из Пакистана не запланировано в настоящий момент, но в целом, вы знаете, было достаточно обстоятельное сообщение по итогам вчерашнего телефонного разговора», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном разговоре Путина с премьером Пакистана, передает РИА «Новости».

В четверг состоялся телефонный разговор Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Песков подчеркнул, что Россия готова оказать всемерное содействие для выхода из кризиса в отношениях Индии и Пакистана. «Но в первую очередь это (урегулирование ситуации – прим. ВЗГЛЯД) зависит от непосредственно сторон, которые имеют прямое отношение к конфликтной ситуации», – приводит его слова ТАСС.

В четверг глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова предложить переговорную площадку Индии и Пакистану для урегулирования отношений, если они захотят. Пакистан согласился на посредничество России в конфликте с Индией.

Источник в индийском МИД, между тем, заявил, что у страны достаточно эффективных каналов для диалога с Пакистаном. По его словам, посредничество третьих стран для урегулирования сложившихся проблем не требуется.

Индийский дипломат отметил, что сложившейся напряженности в спорном Кашмире «требует того, чтобы Пакистан принял немедленные и заслуживающие доверия действия против террористических группировок и их инфраструктуры на своей территории». Источник подчеркнул, что «мяч на стороне Пакистана».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какую выгоду может извлечь Россия из конфликта Индии и Пакистана.