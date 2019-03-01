Пакистан согласился на посредничество России в конфликте с Индией

Исламабад готов принять предложение России о посредничестве в урегулировании ситуации с Индией, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.

«[Глава МИД России Сергей] Лавров предложил посредничество. Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на издание «Доон».

В четверг Лавров заявлял, что Россия готова предложить переговорную площадку Индии и Пакистану для урегулирования отношений, если они захотят. В этот же день президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил надежду на скорейшее урегулирование кризисной ситуации в отношениях Индии с Пакистаном.

Куреши также предупреждал, что война между Индией и Пакистаном приведет к «обоюдному самоуничтожению».