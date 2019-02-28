Путин обсудил с Моди конфликт Индии и Пакистана

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил надежду на скорейшее урегулирование кризисной ситуации в отношениях Индии с Пакистаном, сообщает пресс-служба Кремля.

«В дополнение к ранее направленной телеграмме Путин еще раз выразил соболезнования индийскому народу в связи с террористическим актом против индийских военнослужащих 14 февраля. В этой связи лидеры осудили международный терроризм и любые формы его поддержки, подчеркнули необходимость наращивания бескомпромиссной борьбы с террористической угрозой», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Стороны переговоров обсудили кризисную ситуацию, которая сложилась в отношениях между Индией и Пакистаном. Путин выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

Также были рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, Путин отметил, что сотрудничество двух стран успешно развивается в русле «особо привилегированного стратегического партнерства».

«С обеих сторон высказана заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия во всех областях, включая военно-технические связи», – отмечает Кремль.

Путин также пригласил Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.

В среду Пакистан сбил самолет ВВС Индии, арестовал одного из пилотов. Индия также заявляла, что сбила самолет пакистанских ВВС.