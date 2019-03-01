Пакистан предупредил, что война с Индией станет «обоюдным самоуничтожением»

Глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши выразил надежду, что полномасштабного военного конфликта с Индией удастся избежать, предупредив, что в противном случае эта война приведет к «обоюдному самоуничтожению».

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Это стало бы обоюдным самоуничтожением. Пакистан никогда не стремится с эскалации, никогда не стремится занимать враждебную позицию», – сказал Куреши, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Он напомнил, что, едва заступив на пост премьер-министра Исламской Республики, Имран Хан заявил Индии, что, «если та сделает шаг в сторону мира, мы сделаем два».

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Эта группировка взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.

В среду Пакистан сбил самолет ВВС Индии, арестовал одного из пилотов. Индия также заявляла, что сбила самолет пакистанских ВВС.