Появились подробности боя с участием индийских Су-30 и пакистанских F-16

В среду в воздушном бою между ВВС Индии и ВВС Пакистана участвовали 32 самолета, в том числе индийские Су-30 и пакистанские F-16, сообщают СМИ.

В бою участвовали 24 пакистанских и восемь индийских самолетов. Со стороны ВВС Пакистана в бою участвовали восемь самолетов F-16, четыре Dassault Mirage-3 и четыре истребителя JF-17, пишет NDTV.

Остальные пакистанские самолеты – это истребители сопровождения, которые не принимали непосредственного участия в операции.

По данным портала, попытку пакистанцев залететь на индийскую территорию пресекли восемь самолетов ВВС Индии, среди которых были четыре Су-30, два модернизированных Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21.

Самолет МиГ-21, в котором находился командир индийского звена, начал преследование пакистанского F-16. Индийского пилота предупреждали о присутствии в воздухе других пакистанских истребителей, но тот продолжил атаку и выпустил ракету класса воздух-воздух Р-73. По МиГ-21 были выпущены ракеты пакистанских F-16. Одна из них, утверждает NDTV, AMRAAM достигла цели.

В результате командир индийского звена был вынужден катапультироваться. Он приземлился на пакистанской территории и был взят в плен.

До этого сообщалось, что МиГ-21 был сбит летчиком за штурвалом китайского JF-17.

Ранее МИД Индии подтвердил, что ВВС страны потеряли истребитель МиГ-21 в бою с пакистанской авиацией. Утверждалось также, что был сбит и один из самолетов ВВС Пакистана.

Отношения Индии и Пакистана обострились после удара индийских ВВС по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», взявшей на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.