Появились подробности боя с участием индийских Су-30 и пакистанских F-16

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 16:56  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»Фото: dpsu.gov.ua
Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...

У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

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      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Появились подробности боя с участием индийских Су-30 и пакистанских F-16

             28 февраля 2019, 16:37
          Фото: JAGADEESH NV/EPA/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

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          В среду в воздушном бою между ВВС Индии и ВВС Пакистана участвовали 32 самолета, в том числе индийские Су-30 и пакистанские F-16, сообщают СМИ.

          В бою участвовали 24 пакистанских и восемь индийских самолетов. Со стороны ВВС Пакистана в бою участвовали восемь самолетов F-16, четыре Dassault Mirage-3 и четыре истребителя JF-17, пишет NDTV.

          Остальные пакистанские самолеты – это истребители сопровождения, которые не принимали непосредственного участия в операции.

          По данным портала, попытку пакистанцев залететь на индийскую территорию пресекли восемь самолетов ВВС Индии, среди которых были четыре Су-30, два модернизированных Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21.

          Самолет МиГ-21, в котором находился командир индийского звена, начал преследование пакистанского F-16. Индийского пилота предупреждали о присутствии в воздухе других пакистанских истребителей, но тот продолжил атаку и выпустил ракету класса воздух-воздух Р-73. По МиГ-21 были выпущены ракеты пакистанских F-16. Одна из них, утверждает NDTV, AMRAAM достигла цели.

          В результате командир индийского звена был вынужден катапультироваться. Он приземлился на пакистанской территории и был взят в плен.

          До этого сообщалось, что МиГ-21 был сбит летчиком за штурвалом китайского JF-17.

          Ранее МИД Индии подтвердил, что ВВС страны потеряли истребитель МиГ-21 в бою с пакистанской авиацией. Утверждалось также, что был сбит и один из самолетов ВВС Пакистана.

          Отношения Индии и Пакистана обострились после удара индийских ВВС по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», взявшей на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.


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