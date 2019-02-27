Опубликовано видео со сбившим индийский МиГ-21 пакистанским летчиком

В Сети появилось видео, на котором пилот ВВС Пакистана на фоне истребителя JF-17 празднует с сослуживцами победу над индийским МиГ-21.

На видео пилот и его сослуживцы стоят на фоне истребителя JF-17 китайского производства и кричат «Аллах Акбар». Запись опубликована на YouTube.

Ранее МИД Индии подтвердил, что ВВС страны потеряли истребитель МиГ-21 в бою с пакистанской авиацией. При этом утверждалось, что был также сбит один из самолетов ВВС Пакистана.

Отношения Индии и Пакистана обострились после удара индийских ВВС по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», взявшей на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля.

Военный эксперт по просьбе газеты ВЗГЛЯД сравнил ВВС Индии и Пакистана.