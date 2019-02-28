За подготовку терактов в Москве осудили пятерых боевиков ИГ

За подготовку терактов в Москве осуждены пятеро жителей Ингушетии, их также признали виновными в незаконном хранении оружия.

Все пятеро осужденных являются членами запрещенной организации ИГ*, их приговорили к срокам от 12 до 20 лет заключения в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Магомеда Аматханова осудили на 20 лет заключения, Саламхана Сампиева и Руслана Эсмурзиева – на 17 лет каждого, Элберда Харсиева – на 13 лет, Хусена Китиева – на 12 лет.

В обвинении отмечалось участие указанных лиц в «Исламском государстве*» на территории Ингушетии, подготовка к терактам в Москве на территории посольства Франции и станциях метрополитена в новогоднюю ночь 2017 года, хранение оружия и взрывных устройств.

По данным следствия, Эсмурзиев и Сампиев вступили в ячейку террористической организации через интернет в 2016 году, через некоторое время к ним присоединился Аматханов, который воевал в Сирии на стороне ИГ в 2014 году.

Аматханов и Сампиев готовили и планировали преступления, Эсмурзиев сопровождал руководителя боевиков, которого уничтожили во время спецоперации в Ингушетии.

Харсиев же обеспечивал им связь в интернете с координаторами за рубежом, Китиев подбирал конспиративное жилье.

В сентябре 2016 года они запланировали теракты в Москве. Боевики купили оружие и два автомобиля. Во время задержании в ноябре 2016 года у них изъяли восемь автоматов Калашникова, четыре пистолета, более 500 патронов, ручные гранаты, СВУ, в том числе «пояс шахида».

На суде Аматханов признал вину в участии на территории Сирии в деятельности ИГ, другой вины он не признал. Сампиев, Эсмурзиев, Китиев, Харсиев также не признали своей вины, они заявили, что не имеют отношения к оружию, боеприпасам и СВУ, которые нашли при обыске.

Ранее в феврале двух боевиков «Исламского государства» осудили в Москве за подготовку терактов в электричке и торговом центре.