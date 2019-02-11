Боевики ИГ* осуждены в Москве за подготовку терактов в ТЦ и электричке

Два боевика «Исламского государства*» были осуждены в Москве за подготовку терактов в электричке и торговом центре.

«Назначить Бахтиеру Махмудову и Зафархону Рахматову по совокупности преступлений каждому срок 15 лет в колонии строгого режима», – сказал судья, передает РИА «Новости».

На данный момент оглашена только резолютивная часть приговора.

Оба боевика являются уроженцами Таджикистана. Они были задержаны 11 декабря 2017 года. Махмудов трудился продавцом в магазине. В ходе обысков у них обнаружили детонаторы и другие компоненты самодельных взрывных устройств.

В пресс-службе суда пояснили, что они собирались провести взрывы в электричке и в одном из торговых центров. В суде оба признали вину и попросили о снисхождении.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

1 февраля сразу несколько боевиков «Исламского государства*», планировавших серию терактов в Москве, осудили на сроки от 14 до 19 лет.