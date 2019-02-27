«Аэрофлот» изменил расписание из-за закрытия неба над Пакистаном

Авиакомпания «Аэрофлот» поменяла расписание пяти рейсов в связи с закрытием неба над Пакистаном, сообщает перевозчик.

«Вниманию пассажиров, направляющихся в/из аэропорта Шереметьево 27 и 28 февраля 2019 года. В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание на 27 и 28 февраля», – передает ТАСС сообщение авиакомпании.

Поменялось время вылета самолетов в Пекин, Шанхай, Бангкок из Москвы и в российскую столицу из Дели и Пхукета.

Ранее сообщалось, что из-за конфликта Пакистана и Индии в Россию вынуждены были вернуться туристы: в частности, два самолета авиакомпании Azur Air, летевшие во Вьетнам и в Таиланд, развернулись обратно в Москву и Санкт-Петербург.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщал о возможном изменении маршрута рейса в Таиланд, что приведет к подорожанию авиабилетов.

Из-за военного конфликта Индии и Пакистана было нарушено авиасообщение между Россией и Таиландом.

Отношения Индии и Пакистана обострились после удара индийских ВВС по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В среду Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и арестовал одного из пилотов.