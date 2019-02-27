Нурмагомедов стал послом Toyota в России

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что стал официальным амбассадором Toyota Russia.

«Теперь я официально стал амбассадором Toyota Russia. Сила, спокойствие и уверенность в победе – это то, что объединяет меня и автомобили Toyota», – написал он в Instagram.

Амбассадор, или посол бренда – человек, нанятый компанией, чтобы представлять бренд в позитивном свете и способствовать повышению узнаваемости бренда и росту продаж.

Между тем в Сети уже раскритиковали это решение Toyota. Комментаторы заявляют, что Нурмагомедов не должен представлять международную компанию с учетом его поведения: в частности, боец требует снять из репертуара слишком откровенный на его взгляд спектакль, а ранее призывал запретить исполнителей, поющих про секс.