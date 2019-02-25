Нурмагомедов призвал «мужчин Дагестана» на борьбу с «грязным» спектаклем

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов, возмутившись показом в Дагестане спектакля «Охота на мужчин», призвал «мужчин Дагестана навести порядок» в республике.

Нурмагомедов в Instagram заявил, что не хочет выкладывать видео спектакля, назвав его «грядью».

«Кто вообще несет ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я еще раз хочу отметить – у нас?» – заявил он, добавив, что подобные спектакли в республике «организовывать никто не должен».

«Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться», – заявил Нурмагомедов, посетовав на бездействие властей региона.

По его словам, «Дагестан – это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин».

«А не то, что внедряют последнее время к нам», – заявил он.

Брат Хабиба Мухаммад Нурмагомедов в комментариях к видео в инстаграме написал: «Неужели в этом зале не было ни одного мужчины, который бы вышел на сцену и выгнал их оттуда пинками?» – сообщает «Спорт-Экспресс».

Чемпион UFC заявил: «Поверьте мне, еще остались потомки Имама Шамиля, просто самого Шамиля нету, вот в чем беда. Пусть Аллах поможет нам всем и наставит нас всех на истинный путь».

История «Охоты на мужчин» рассказывает о красотке, к которой охладел собственный муж. В поисках новых ощущений она знакомится с интеллигентом, переворачивая его жизнь с ног на голову. В некоторых сценах главная героиня появляется на сцене в пеньюаре и ведёт с партнёром откровенные беседы, принимая нескромные позы, пишет VistaNews.ru.

Напомним, Нурмагомедов и раньше резко высказывался по поводу развлечений жителей Дагестана.

В сентябре Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах» после появления угроз в соцсетях. Нурмагомедов написал, что отмена концерта – «невелика потеря», что вызвало недоумение у Крида и Тимати. В ответ Нурмагомедов написал гневный ответ «всяким петушарам».

В конфликт включилось минкультуры Дагестана, напомнив об ответственности за нарушение конституционных прав на участие в культурной жизни.

Также Нурмагомедов призвал закрыть ночные клубы в Дагестане.