Нурмагомедов призвал закрыть ночные клубы в Дагестане

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поддержали идею закрыть ночные клубы в Дагестане.

Нурмагомедов опубликовал в Instagram ролик дагестанского блогера, который призывает владельцев ночных клубов закрыть заведения, передает РИА «Новости».

Нурмагомедов заявил, что поддерживает это предложение и спросил «своих земляков» о том, «какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы».

Садулаев в Instagram заявил, что в «этих «местах для отдыха» чересчур часто случаются неприятности». По его мнению, от «этих злачных заведений» нет «ничего для нас, кроме как вреда».

По словам олимпийского чемпиона, «общественники и весь народ Дагестана» также призывают закрыть ночные клубы.

«У нас не место этим клубам. У истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности!» – заявил Садулаев.